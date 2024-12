Ad Albisola una delegazione dell’Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce

L’Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce, con Riconoscimento della personalità giuridica su Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000, è lieta di annunciare una sua ufficiale rappresentanza sul nostro territorio, dove nel Comune di Albisola Superiore è presente una Civica Via intitolata ai “Caduti Senza Croce”.

L'iniziativa nasce per onorare la memoria dei militari d'Italia che, caduti per la Patria durante le guerre, non hanno mai avuto una degna sepoltura né recupero delle spoglie mortali.

Il 3 dicembre scorso, si è formata ufficialmente la Delegazione di Albisola, in collaborazione con l'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare - Federazione Provinciale di Savona e la Croce Rossa Italiana dei Comitati Territoriali di Savona e Alassio.

Durante l'evento, sono state elette le seguenti cariche sociali: Presidente: Cav. Ing. Antonio Rossello; Vicepresidente: Ten. CRI MIL. Cong. Giancarlo Correggia; Segretario-Tesoriere: Cav. Patrizia Nano; Consigliere: Sig.ra Elisa Gallo.

"La nuova Delegazione ha come obiettivo quello di interagire con le Istituzioni civili, militari e religiose, nonché con Associazioni ed Organizzazioni affini. Si offre sin da ora la disponibilità a partecipare con proprie rappresentanze e insegne a cerimonie ufficiali, oltre a collaborare a manifestazioni e iniziative in accordo con gli scopi enunciati nel proprio Statuto" commentano dalla Delegazione di Albisola dell’Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce.