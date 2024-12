Albisola, riapre il cinema Don Natale Leone: i volontari sistemano il proiettore

Ritorna il cinema nel Cine-Teatro Don Natale Leone di via Colombo ad Albisola Superiore.

Dopo la chiusura durata 9 mesi i volontari con fondi propri sono riusciti a sistemare il proiettore e quindi per le vacanze natalizie saranno due i film proiettati, il 28-29-30 dicembre Oceania 2 e il 4-5-6 gennaio Mufasa.

"La notizia giunge in un periodo in cui l’Amministrazione Comunale sta lavorando a stretto contatto con i volontari che gestiscono il cinema parrocchiale della città perché lo riteniamo un bene di grande valore che deve continuare ad essere un punto di riferimento per le attività culturali, di intrattenimento e ricreative - ha detto il vicesindaco e assessore Luca Ottonello - La riapertura per le vacanze di Natale è frutto dell’impegno dei volontari che sono riusciti a riparare il proiettore motivo per il quale sono state interrotte le proiezioni dalla primavera scorsa. Arriva il Natale e anche le buone notizie hanno un altro valore! W il Don Natale Leone".

In cassa sarà presente una raccolta fondi.