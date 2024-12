Borghetto, "bando affitti" da record: 136 domande soddisfatte e 175mila euro stanziati

Sono ben 136 le domande soddisfatte dal "Bando affitti" che il Comune di Borghetto Santo Spirito aveva pubblicato a sostegno delle spese sostenute per la locazione dai cittadini borghettini nell’anno 2023.

La determina con la quale saranno evase le richieste è stata approvata quest'oggi, 18 dicembre, e prevede lo stanziamento di 175mila euro interamente provenienti da fondi comunali, "visto che quest’anno, non sono pervenuti finanziamenti regionali", spiega il sindaco Giancarlo Canepa.

"Abbiamo messo a disposizione la cifra più alta di sempre per andare incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà e prevenire il più possibile le problematiche legate alle situazioni di emergenza abitativa causate da morosità per problemi economici" conclude il primo cittadino.