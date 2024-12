Finale, 830mila euro dalla tassa di soggiorno per il turismo nel 2025 tra promozione, eventi, gestione del territorio e dei servizi

Ammonta a 830mila euro la somma approvata dalla Commissione Locale per il Turismo (CLT) di Finale Ligure, lo scorso lunedì 16 dicembre, con l'allegata ripartizione dei fondi per lo sviluppo e l'organizzazione delle attività legate al comparto turistico relativamente all'annualità 2025.

Una somma in parte proveniente dal gettito dell'imposta di soggiorno relativa all'anno in esame per 650mila euro e, nella parte restante, da fondi residui degli scorsi anni.

Della cifra complessiva, la parte più consistente equivalente a 255mila euro e sarà destinata alla programmazione e all'organizzazione di eventi di branding e di incoming; 230mila euro saranno invece destinati ad attività di marketing, promozione e comunicazione; 138mila euro andranno nel capitolo relativo alle informazioni e all'accoglienza turistica; di 110mila euro sarà invece la quota parte inerente all'organizzazione dei servizi turistici di varia natura quali ad esempio la gestione della rete sentieristica e delle falesie, la pulizia e i servizi delle spiagge e l'istituzione dell'operatore ecologico di quartiere. Infine, 97mila euro saranno impiegati quali contributo al progetto Ligurian Riviera come stabilito dal progetto promosso dalla Camera di Commercio.

«In accordo con le associazioni di categoria, avviamo così un percorso per strutturare, organizzare e valorizzare l'offerta turistica - commenta il sindaco Angelo Berlangieri - con l'obbiettivo di svilupparla e strutturarla successivamente attraverso una maggior pianificazione che si tradurrà in un vero e proprio Piano Strategico per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo per il triennio '25/'27».

«Impegniamo così i proventi derivanti dalla tassa di soggiorno secondo quanto previsto dal patto strategico a livello regionale - continua il primo cittadino - innanzitutto con l'organizzazione di prodotti turistici e di un portfolio di attività che vanno dalla comunicazione attraverso campagne social, fiere, press tour coinvolgendo così ad esempio stakeholders e stampa di settore».

«Presenteremo quindi una serie di eventi e iniziative di branding ed incoming per consolidare la destinazione Finale Ligure. Lavoreremo inoltre agli infopoint e all'accoglienza sul territorio così come sull'organizzazione di una serie di servizi al turismo in ogni sua forma, dall'outdoor, in tutte le sue forme family, wellness al balneare e alla vivibilità dei rioni» chiosa il sindaco finalese che detiene la delega al Marketing Territoriale.