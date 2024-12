Frana in Lungomare Europa a Varazze: approvato il progetto da 200mila euro

La giunta comunale di Varazze, nella seduta del 12 dicembre, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per le opere di sistemazione del movimento franoso che nel marzo 2024 ha interessato il tracciato di Corso Europa all’altezza della Baia dei Pescatori.

L’importo complessivo del quadro economico del progetto ammonta a 200.000 euro, di cui circa 140.000 euro destinati ai lavori. Sono previste opere di rafforzamento corticale mediante posa in opera di reti metalliche ancorate con funi e chiodature alla parete rocciosa.

"Il comune di Varazze era già intervenuto immediatamente dopo l’evento franoso con opere di disgaggio necessarie alla rimozione del materiale ancora pericolante e quello franato - commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Filippo Piacentini. A seguito dei primi interventi eseguiti e al fine di riaprire il tracciato in tempi rapidi per garantire così la piena fruibilità di Lungomare Europa nel periodo estivo, sono stati posizionati blocchi in calcestruzzo sovrapposti alla base della parete rocciosa a protezione del passaggio ciclo-pedonale. Grazie a questo progetto approvato dalla Giunta, si potrà procedere alla progettazione esecutiva e conseguentemente all’affidamento delle opere di messa in sicurezza definitiva di questo tratto di passeggiata".

"Allo stato attuale, abbiamo ancora una parte del tracciato interrotta - prosegue il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici - ma stiamo già operando per la riapertura complessiva dell’intero percorso, possibilmente entro il periodo primaverile. Come già anticipato, l’amministrazione ha investito parecchie risorse per risolvere le problematiche emerse negli ultimi mesi. Considerando i tre interventi principali, tutti situati nella stessa zona del percorso, tra la Baia dei Pescatori e il Portigliolo, si tratta di circa 900.000 euro di lavori necessari. Si tratta di uno sforzo economico importante per finanziare la sistemazione di eventi imprevisti ai quali l’Amministrazione ha potuto far fronte autonomamente, senza dover aspettare i finanziamenti emergenziali".

"Il progetto approvato dalla giunta dimostra la chiara volontà di intervenire rapidamente ogni qualvolta si verifichino delle criticità, senza lasciare situazioni incancrenite a seguito di eventi meteo. Per quanto riguarda gli ultimi danni riscontrati, che impediscono la fruibilità del tracciato, a breve sarà messa in sicurezza la volta della galleria Invrea, che era stata oggetto di distacco di alcuni mattoni, mentre le opere per il consolidamento del ponte sul Rio Arenon sono già state avviate con lo spostamento dei sottoservizi da parte degli enti interessati, propedeutici alle opere strutturali da effettuarsi sul ponte, che verosimilmente saranno avviate nelle prossime settimane".

"Un ringraziamento va espresso per il lavoro degli uffici comunali che, sia nelle fasi emergenziali che in quelle successive, hanno seguito puntualmente lo svolgersi del procedimento, così da concretizzare il tutto in tempi brevi", conclude il sindaco.