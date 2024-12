Eventi |

Savona, alla Ubik i biologi Repetto e Wurtz presentano il libro "Oceano che cambia. Storie di vita e di scienza"

Il 19 dicembre alle ore 18 si terrà una nuova iniziativa per contrastare il progetto del rigassificatore, organizzata da diverse associazioni del territorio

Nuova iniziativa per contrastare il progetto del rigassificatore a Savona e l'iter della commissione di VIA, organizzata da diverse associazioni savonesi. Giovedì 19 dicembre alle ore 18, presso la Libreria Ubik, si terrà un incontro con la biologa marina Nadia Repetto, che presenterà il suo libro "Oceano che cambia. Storie di vita e di scienza" (Magenes). Parteciperà anche Maurizio Wurtz, biologo e professore emerito dell'Università di Genova. L'iniziativa, promossa da Arci, WWF, Italia Nostra, GASSA, Noi per Savona, Gruppo Pelagos, Il rosso non è il nero, Bottega della Solidarietà, SMS Cantagalletto e Libreria Ubik, ha l'obiettivo di contrastare il progetto del Rigassificatore a Savona. Il libro, scritto da una biologa con decenni di esperienza, affronta il mare, i suoi ecosistemi e le minacce che li assediano, come il cambiamento climatico e la plastica. Tuttavia, l’autrice sottolinea anche altri ostacoli che impediscono un uso consapevole e sostenibile del mare, che rappresenta un ambiente estraneo e complesso per noi terrestri. Come afferma nella prefazione Angelo Mojetta, il libro invita ad aprire gli occhi prima di cadere nel baratro. Una delle minacce che il libro evidenzia riguarda proprio il progetto del Rigassificatore a Savona, che minaccia l'habitat marino di un'area protetta.

