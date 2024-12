Savona, da gennaio tornano le escursioni del servizio pellegrinaggi diocesano

Anche nel 2025 continuerà il progetto "La montagna, il gruppo, la strada" del Servizio Pellegrinaggi e per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport della Diocesi di Savona-Noli, che propone un fitto calendario di escursioni guidate che si terranno sempre di dalle ore 9 (tranne alcune eccezioni) e in collaborazione con la Libreria Paoline di Savona. Si comincerà il 4 gennaio alle ore 9 con "Ponti e cave romane della Val Ponch".

Si proseguirà il 18 gennaio con "Le borgate di Verezzi", l'1 febbraio con "Albenga-Alassio e la Via Iulia Augusta" e il 15 febbraio con "La Rocca di Perti e la Grotta delle Anime". Nei giorni 1, 8, 15, 22 e 29 marzo dalle ore 8 si seguirà il "Cammino di Vera Grita". Il 10 maggio si andrà alla scoperta di "Spotorno e la sua collina", il 24 maggio della "Cascata della Donnaiola", il 7 giugno delle "Grotte passanti della Val Nava", il 21 21 giugno delle "Incisioni rupestri del ciappo delle conche".

Il 10 luglio si terrà l'escursione "Val Cornei e le sue cave", il 26 luglio "La pollera e altre grotte", il 2 agosto "La Faggeta della Barbottina", il 9 agosto "Rocca di Corno e Ciappo del Sale" il 23 agosto "Le ex miniere d'argento del Bric Gettina", il 6 settembre "Bric dei monti". Nei giorni 6, 13, 20 e 27 settembre e 4 e 11 ottobre dalle ore 8 potremo intraprendere il "Cammino di Pio VII". Il 9 novembre sarà la volta del "Recinto megalitico di Camporotondo", il 29 novembre de "I castelletti di Perti", il 13 dicembre del "Bric dei Crovi e l'Altopiano delle Manie".

Tutti i percorsi sono lunghi fra i 5 e i 7 km, presentano un dislivello di 200 - 300 m e dureranno 3 ore. È richiesto un contributo di 10 € per gli adulti e 5 € per i bambini sotto i 10 anni. Per informazioni e prenotazioni occorre contattare la guida ambientale ed escursionistica Paola Bussino al numero di cellulare 3490936366.