Invernizzi (FdI): "No a strumentalizzazioni sulle morti sul lavoro"

"No a strumentalizzazioni sulle morti sul lavoro". E’ Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per Fratelli d’Italia a rispondere all’intervento di Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico in Regione, dopo l’infortunio in porto a Genova costato la vita ad un operaio di 52 anni.

"Tanto per strumentalizzare la vicenda, il consigliere tira in ballo la Regione accusata di aver adottato soluzioni tampone in tema di sicurezza sul lavoro. Un atteggiamento quello di Sanna vergognoso inaccettabile. Non è il momento delle polemiche, piuttosto ci uniamo al dolore della famiglia dell’operaio. Aspettiamo di conoscere nei dettagli la dinamica dei fatti prima di lanciare accuse del tutto gratuite. Certamente – afferma Invernizzi - è fondamentale affrontare il tema delle morti sul lavoro con serietà, rispetto e senza strumentalizzazioni. Ogni morte sul lavoro è una tragedia che colpisce le famiglie, le comunità e il mondo del lavoro in generale. Strumentalizzare questi eventi per fini politici o ideologici è non solo disumano, ma anche irrispettoso nei confronti di chi perde la vita mentre lavora, cercando semplicemente di guadagnarsi da vivere".

"Le morti sul lavoro – sottolinea con forza Invernizzi - devono essere trattate come un tema urgente e prioritario, ma senza che vengano utilizzate come pretesto per fare propaganda o ottenere vantaggi politici. Invece di fare uso delle tragedie per dividere o accusare, la risposta dovrebbe essere un impegno comune per garantire che simili incidenti non accadano più, promuovendo la cultura della sicurezza e proteggendo la vita e la dignità di tutti i lavoratori. Non si tratta solo di una questione politica, ma di un dovere morale che riguarda la società intera. La politica deve lavorare insieme a imprese, sindacati e istituzioni per creare un ambiente di lavoro più sicuro, dove la vita dei lavoratori sia sempre la priorità assoluta".