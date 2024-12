Trasporti, aperto il tavolo tra Regione e pendolari consumatori

Si è svolto ieri nella sede della Regione Liguria il primo Tavolo tecnico Pendolari consumatori della nuova giunta regionale. L'assessore ai Trasporti Marco Scajola ha ascoltato, insieme ai tecnici regionali, le proposte degli utenti e delle associazioni di consumatori. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti territoriali di Trenitalia e Rfi che, nell'occasione, hanno presentato il cambio di orario per i primi sei mesi del 2025.



"Un primo incontro in cui ho ascoltato proposte e necessità degli utenti. Personalmente, ho ribadito la necessità di predisporre politiche che diano alternative per chi viaggia, facendo fronte, in tempo reale, a eventuali guasti e malfunzionamenti infrastrutturali sulla tratta ligure e territori limitrofi - commenta l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola durante il confronto tra utenti consumatori, RFI e Trenitalia - Non verranno più tollerate situazioni come quelle recentemente vissute dai passeggeri: servono garanzie per i pendolari. Ben vengano i cantieri, ma questi non devono assolutamente pesare su chi utilizza il treno. Per questo chiediamo risposte da parte di Trenitalia e Rfi per redigere, con la nostra supervisione, una programmazione dei servizi sostitutivi che tenga conto dei giorni di maggiore flusso e un potenziamento della comunicazione verso gli utenti".

"La Regione - conclude l'assessore Scajola - sarà a disposizione degli utenti per poter agevolare il dialogo con Trenitalia e Rfi. Analizzeremo quanto ricevuto e convocheremo il tavolo con cadenza regolare".