Albenga, M'illumino di Live Music in piazza del Popolo: tutti gli appuntamenti

Il Natale di Albenga suona di magia.

Tanti gli eventi che animeranno il nostro Natale e ci porteranno al nuovo anno in un calendario in continuo aggiornamento.

Alle date previste nel Villaggio di Natale in piazza del Popolo in collaborazione con l’Associazione Culturale ZOO si sono aggiunti molti appuntamenti in musica per un “M'illumino di Live Music” da non perdere.

Ecco le nuove date:

20 DICEMBRE

Ore 18.00 concerto Viaggios rock e canzoni italiane rivisitate in versione padre e figlio

22 DICEMBRE

Dalle 11 alle 20 Castagnata del Alpini

Ore 17.30 Concerto del cantautore Geddo: canzone d’autore con ironia e divertimento e comunque emozione

27 DICEMBRE

Ore 17.30 concerto Just Play Band Rock e successi di ogni epoca di una giovanissima band della riviera per riscaldare i cuori e smaltire le libagioni

28 DICEMBRE

Ore 17.30 concerto Black Smarties & Cani Randagi Le mille generazioni del rock Christmas edition; musica di tutte le età per ragazzi di ogni millennio

30 DICEMBRE

Ore 17.30 concerto Piano B Musica italiana con passione e ritmo per un viaggio sonoro unico e indimenticabile

31 DICEMBRE

Aspettando il nuovo anno con le sfiziosità proposte per la cena e dopocena

Dalle 17.00 djset

Dalle 21.00 spettacolo con Franco Branco DJ

3 GENNAIO 2025

Ore 17.30 concerto I Van Pei Bsky: canzoni italiane e successi internazionali presi dal meglio della musica di sempre

5 GENNAIO 2025

Ore 15.30 Teatro pinocchio illustrato