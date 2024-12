Meteo, venti forti di tramontana

Correnti nordoccidentali fredde continueranno a influenzare le nostre regioni almeno fino a Natale. Dopo una breve riscaldata in quota tra sabato e domenica, le temperature scenderanno nuovamente, con nevicate che interesseranno le Alpi soprattutto sulle zone di confine.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 20 e domani sabato 21 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità da sabato sera. Prime precipitazioni con neve in quota sui confini alpini da tarda serata. Temperature in aumento in montagna, in calo in pianura per l'aria fredda in entrata oggi. Massime che saranno comprese tra 8 e 12 °C, con i valori più alti sulle coste. Minime domani mattina che in pianura saranno attorno allo 0/-1°C con gelate e brinate notturne e primo mattino. Sulle coste valori anche piuttosto freschi compresi tra 5 e 6°C.

Venti forti di Foehn sulle Alpi e sulle pianure di novarese e alessandrino, in calo nel corso della giornata. Forti venti di tramontana su tutta la Liguria in calo dalla sera. Altrove raffiche di Foehn irregolari.

Domenica 22 dicembre

Molto nuvoloso o coperto sulle Alpi con piogge e nevicate che scenderanno fino ai fondovalle dal pomeriggio. In pianura ed in Liguria parzialmente nuvoloso senza fenomeni di rilievo. Temperature nuovamente in calo in montagna mentre in pianura e sulle coste rimarranno sostanzialmente stazionarie a meno di brevi scaldate causate dal Foehn, che soffierà di nuovo impetuoso sulle Alpi raggiungendo solo in parte le aree di pianura. Ancora forti venti di tramontana sulla Liguria.

Da lunedi 23 dicembre fino a Natale

Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da persistenti correnti settentrionali in quota, con aria fredda, cieli per lo più sereni e qualche nevicata ancora tra lunedì e martedì sui confini alpini settentrionali. In pianura gelate e brinate notturne e mattutine saranno ancora estese e i valori termici rimarranno sostanzialmente stazionari ma sotto la media del periodo.

