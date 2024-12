Savona, un nuovo mezzo della polizia locale finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio

Un furgoncino attrezzato con alcol test, droga test, accessori e materiali anche per l’acquisizione, da parte del medico, di campioni con validità legale per l’accertamento del reato previsto dall’art. 187 del Codice della Strada.

Rientra nel progetto “Il percorso della sicurezza”, che ha visto impegnati nella prevenzione l’Asl2, con la struttura del Ser.D. (Servizio Dipendenze), in collaborazione con i Comuni di Savona (capofila), Finale Ligure, Loano e la Regione Liguria, con il Centro regionale monitoraggio e analisi incidenti stradali (CRMAIS). Il progetto è finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto intende prevenire e contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale causata dalla guida in stato di ebbrezza o a seguito dell'assunzione di sostanze psicoattive, con particolare riguardo alla fascia d'età giovanile fino ai 25 anni.

"Stamattina abbiamo presentato in piazza Sisto IV il nuovo mezzo in dotazione alla Polizia Locale di Savona – spiega l'assessore Barbara Pasquali – ottenuto nell’ambito del progetto finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un aiuto concreto per il controllo e la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcol da parte di chi si mette alla guida".