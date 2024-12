Albissola, posizionata la nuova segnaletica dalle scuole medie di via Gentile (FOTO)

È stata posata nella giornata di ieri la nuova segnaletica orizzontale per segnalare meglio gli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole medie di Via Gentile ad Albissola Marina.

"Nel 2025, invece, con l'occasione dei lavori di ammodernamento della pubblica illuminazione provvederemo anche ad installare un sistema smart per meglio illuminare e segnalare detto attraversamento pedonale" ha detto il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro.

"Mentre nel tratto alto di Via Luccoli abbiamo potenziato la segnaletica orizzontale e verticale per segnalare che la strada è 'cieca' con l'obiettivo di almeno ridurre la casistica dei soliti turisti della domenica che vanno ad incastrarsi con i loro suv senza sapere poi uscirne senza danno" conclude Silvestro.