Roccavignale, tutto pronto per il Presepe Vivente: al via domenica 22 dicembre

Dopo una lunga attesa e mesi di preparativi, domani, domenica 22 dicembre, si inaugurerà finalmente la prima serata del Presepe Vivente di Roccavignale (22-23-24 dicembre), iniziativa che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Autentico Evento Ligure 2024 dalla Regione Liguria.

Il borgo della frazione Strada si animerà già dalle 19:30, accogliendo i visitatori con una ricca offerta di spettacoli, taverne e botteghe artigiane. Alle 21:30 inizierà la sacra rappresentazione, che trasformerà il borgo in una suggestiva Betlemme vivente, regalando un’esperienza unica nel suo genere. Durante la serata, il pubblico potrà assistere a spettacoli emozionanti.

Tra gli artisti presenti ci saranno gli sputafuoco, la danzatrice del ventre Anbar, i figuranti dell’Ordine del Gheppio e i Trottolai di Roccavignale. Non mancheranno le esibizioni del gruppo storico di falconeria Il Mondo nelle Ali e il tocco musicale degli zampognari, mentre gli allievi della Scuola di Ballo Atmosfera Danza di Gabriella Bracco incanteranno con le loro coreografie. Gli spettacoli saranno distribuiti in diversi momenti della serata, a partire dalle 20:00 fino alle 22:30 circa.

Il borgo offrirà anche la possibilità di immergersi nelle tradizioni con le botteghe artigiane, dove verranno mostrati antichi mestieri in ambientazioni suggestive. Per chi vorrà gustare i sapori autentici della Liguria, le taverne proporranno un menù ricco e variegato: pane fritto, polenta, farinata, panini con salsiccia, ravioli, cotiche e fagioli. Non mancheranno fazzini, focaccia semplice e farcita, tire, caldarroste, torte, cortecce dolci, vin brulé, cioccolata calda e bibite, insieme al famoso Elisir, una bevanda particolarmente apprezzata dai visitatori.

Per rendere l’atmosfera ancora più speciale, nel borgo si utilizzerà una moneta particolare: i talenti. Gli euro non saranno accettati, ma potranno essere cambiati al banco degli usurai, posizionato all’ingresso del borgo. Questo dettaglio contribuirà a creare un’esperienza immersiva, portando i visitatori indietro nel tempo. Per visitare il Presepe Vivente senza utilizzare la propria auto, anche quest’anno la Pro Loco di Roccavignale mette a disposizione gratuitamente il servizio di collegamento tra la frazione Strada e Millesimo. Grazie alla collaborazione con l'associazione Storicbus, in questa edizione 2024, si tratterà di corriere storiche anni ‘60 e ‘70, con fermate a Millesimo in Piazza della Libertà e in corrispondenza della Demont. Il servizio è attivo senza bisogno di prenotazione in tutte le serate del Presepe dalle 19:30 alle 23:30. Solo nella serata del 23 dicembre, invece, è in servizio la corriera storica gratuita in collaborazione con l'associazione Storicbus, in partenza alle 19:30 da piazza del Popolo a Savona. Questo servizio è momentaneamente al completo ma ci si può mettere in lista d'attesa in modo da essere contattati in caso di rinunce al numero ‪+39 349 784 7268‬ (Maria, della Pro Loco Roccavignale) e all'indirizzo eventistoricbus@yahoo.com.

Alle 21:30 di domenica 22 dicembre avrà inizio la Sacra Rappresentazione con questi personaggi e interpreti:

LETTRICE Loredana Fracchia

MARIA Arianna Pizzorno

GIUSEPPE Andrea Briano

GESÙ BAMBINO 22/12 Margherita Maniscalco, Samuele Ravenna 23/12 Francesco Fresia, Samuel Portela, Amalia Rivado 24/12 Leonardo Bove, Luca Tessitore

ARCANGELO Greta Bracco

ANGELO DEL SOGNO Sabrina Bracco

PROFETA Giorgio Zinola

ELISABETTA Francesca Piana §

BALDASSARRE Andrea Mantega

GASPARE Mirco Fracchia

MELCHIORRE Quinto Trappolini

OSTE DI CESAREA Gianni Moroni

GELINDO Gianni Fracchia

ALINDA Letizia Chiarlone

ERODE Mario Bracco

ERODIADE Alessandra Arnello

ANCELLE DI ERODIADE Giulia Bergero, Chiara Bergero Pollero, Livia Ferraro, Althea Diana, Viola Garra, Sveva Bazzicalupo

ANGELO DEI PASTORI Claudia Pizzorno

CENTURIONE Massimo Bagnasco

POPOLANA Maria Sara Muru

DAME DEL CENSIMENTO Manuela Benzi, Edda Giacosa

USURAIE Giuliana Bracco, Silvana Mattauda, Maria Nolasco, Marcella Rossotti

SACERDOTESSA Daria Fracchia

Il Presepe Vivente di Roccavignale è un’occasione unica per vivere la magia del Natale, scoprire le tradizioni più autentiche della Liguria e lasciarsi incantare da un evento che celebra storia, cultura e comunità. L’appuntamento è per domani, domenica 22 dicembre, a partire dalle 19:30, per una serata che promette emozioni indimenticabili.