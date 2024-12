Carcare, lampione crolla e si abbatte sul dehor di una pizzeria

Sfiorato un possibile tragico incidente a Carcare, nella mattinata, in via delle Vetrerie. Intorno alle 7:45 un lampione è improvvisamente crollato abbattendosi sul dehor di una pizzeria.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, dove al momento del crollo fortunatamente non si trovava nessuno essendo successo l'episodio nell'orario di chiusura del locale.

Nei prossimi giorni i tecnici incaricati faranno il punto della situazione per rimuoverlo e studiare il da farsi per la sostituzione.