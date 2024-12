Ad Alassio tornei di Burraco tra divertimento e solidarietà

Alassio si prepara ad accogliere tre tornei di Burraco presso la Sala Attrazioni dell’Hotel Ristorante Toscana, in Corso Dante Alighieri 83. Un’occasione per unire il piacere del gioco alla solidarietà, con eventi programmati per le festività natalizie e l’Epifania.

Le date da segnare in agenda sono quelle di giovedì 26 e domenica 29 dicembre 2024 e domenica 5 gennaio 2025.

Ogni torneo seguirà lo stesso programma: le iscrizioni inizieranno alle ore 14:30, seguite dal saluto dei promotori e dalla sistemazione ai tavoli. Alle ore 15:00 prenderà il via la competizione, strutturata in tre turni da quattro mani ciascuno, per concludersi alle 17:30 con la premiazione dei vincitori.

La quota di partecipazione è di soli € 5,00 a persona. L’intero ricavato sarà devoluto al “Progetto Solidarietà Amparo Familar Cuba”, finalizzato all’acquisto di indumenti per i bambini senza familiari di Guanabo.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza della prenotazione per garantire la migliore riuscita dell’evento. Per confermare la propria partecipazione, è possibile contattare la reception dell’hotel o i numeri: Sergio: 3357421775; Valentina: 3494602905.

Con il motto “Divertimento, Sportività, Rispetto, Solidarietà”, gli organizzatori vogliono ribadire il valore aggregativo del Burraco e l’importanza di tendere la mano a chi è meno fortunato.