Minacce al sindaco Mirri, la condanna di Cgil Savona: "Gesto ingiustificabile contro chi rappresenta un'intera comunità"

"La Cgil di Savona esprime piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Carcare Rodolfo Mirri e condanna fermamente il gesto intimidatorio di cui è stato oggetto".

Lo afferma in una nota la Segreteria Provinciale del sindacato, sottolineando come si tratti di "un gesto ingiustificabile e inaccettabile verso qualunque persona, a maggior ragione verso un Sindaco che rappresenta un’intera comunità intorno alla quale ci stringiamo".

"Siamo e saremo al fianco dell’Amministrazione per respingere il tentativo di qualcuno di rimestare nel torbido seminando odio e paura - continuano dal sindacato -, nella speranza che chi si è reso responsabile di questo gesto sia al più presto individuato auspichiamo che tutte le Istituzioni, le forze politiche, le rappresentanza sociali lavorino per garantire un clima il più sereno possibile nell’interesse comune".

"Dobbiamo continuare a diffondere la cultura del rispetto dell’altro intervenendo contro ogni ingiustizia, piccola o grande che sia - conclude la segreteria savonese di Cgil - Questo per difendere, con tutte le energie necessarie, la democrazia e la partecipazione attiva in libertà e per evitare che tempi passati possano ritornare".