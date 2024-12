Savona, i "Nipoti di Babbo Natale": giovani che esaudiscono i desideri dei "nonni" de La Riviera

Un incontro tra generazioni, dove a fare la magia sono dei giovani per gli anziani delle Rsa. Questo è il cuore dell’iniziativa promossa dall’associazione lombarda Un sorriso in più, che da 20 anni si dedica a chi è solo e a chi si prende cura di loro.

In tutta Italia, giovani volontari dedicano il loro tempo agli ospiti delle residenze, esaudendo i loro desideri di Natale. Tra le strutture che hanno aderito al progetto c’è anche La Riviera di Savona, dove gli incontri avvengono sia di persona sia tramite videochiamata, a seconda della distanza. A La Riviera sono nate storie uniche, piene di emozione e dolcezza.

Rosangela, 69 anni, conserva nel cuore i ricordi dei suoi gatti, Pucci e Baffi, compagni di vita quando era a casa. "Mi piacerebbe ricevere la visita di un gatto da coccolare e tenere un po’ con me", ha scritto Rosangela ai "Nipoti di Babbo Natale". Fabrina, giovane volontaria che vive a Legnano, ha trasformato il suo desiderio in realtà. "Ho contattato l’associazione LIDA di Savona – ha raccontato – e insieme alla struttura abbiamo trovato un dolce gattino che andrà a trovarla. Non vedo l’ora che riceva tante coccole! Tanti cari auguri, Rosangela!".

Maria, invece, è una grande appassionata di cucina. Fin da bambina, ha imparato osservando sua mamma ai fornelli. "Vorrei raccogliere le ricette della mia regione in un bel libro, ricco di immagini", ha confidato. A realizzare questo sogno è stata Azzurra, che ha risposto con entusiasmo: "Il tuo desiderio mi ricorda mio nonno, che come te amava cucinare. Sono felice di aiutarti a creare un libro che racchiuda i sapori e i ricordi della tua terra".

Anche Mirella ha visto avverarsi un desiderio che aveva nel cuore: rivivere la sua passione per la pittura. "Da ragazza dipingevo con le amiche. Mi piacerebbe tornare a quei momenti, con un album da disegno e dei colori". Grazie ai "Nipoti di Babbo Natale", Mirella ha ricevuto tutto il necessario per tornare a dipingere.

Non solo Rosangela, Maria e Mirella, a La Riviera i desideri di tanti altri ospiti hanno trovato risposta. Emilio desiderava un maglione rosso, Rosanna un rosario, Pierina una coperta morbida, e Irma un libro di Tiziano Terzani. Tutti i loro desideri sono stati esauditi, lasciando in ognuno di loro un sorriso.

Ai "nipoti", invece, è rimasta la gioia di aver fatto sentire speciali i loro "nonni", riscoprendo insieme il vero spirito del Natale.