Sampdoria, secondo pari di fila sotto la guida Semplici: "Cremonese superiore, possiamo e dobbiamo fare di più"

Una Cremonese dominante non riesce a scardinare la muraglia blucerchiata nel posticipo del diciottesimo turno di Serie B: la Sampdoria si aggrappa ancora al suo portiere Ghidotti, già decisivo nel derby della scorsa settimana contro la Spezia, ed esce dallo "Zini" con un pareggio che serve a poco in termini di classifica, ma che a livello di morale lascia senz'altro meno strascichi rispetto a un ko che avrebbe appesantito ulteriormente un Natale già tutt'altro che sereno.

"Abbiamo affrontato una squadra di valore differente in questo momento rispetto al nostro - sintetizza Semplici ai canali blucerchiati - è giusto comunque elogiare i ragazzi per ciò che riguarda l'aspetto caratteriale, ma la partita ha evidenziato come sia necessario crescere tanto per poter risalire la classifica. Prendiamo questo punto come un piccolo mattoncino dopo l'1-1 con lo Spezia, ma la prestazione prossimamente deve migliorare su tanti aspetti"

Tanta fatica da parte di Coda e compagni nel sviluppare gioco contro un avversario che ha dato l'impressione di essere superiore sotto ogni punto di vista: "In impostazione c'è da crescere, con il lavoro spero di arrivare a un livello superiore rispetto a quanto visto nelle ultime tre gare. La squadra può e deve fare di più".

Poco tempo per ricaricare le batterie: la Serie B non si ferma, per la Samp subito due gare casalinghe, a dir poco cruciali, contro Carrarese e Pisa tra Santo Stefano e domenica prossima.