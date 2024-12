Finale, a Gorra la tradizione del presepe si rinnova con una speciale edizione nella Cappella di Santa Rosalia

Unisce la tradizione all'arte e alla spiritualità la serie di iniziative intraprese dalla Parrocchia di Gorra in vista del Santo Natale 2024.

Domenica 22 dicembre è stato inaugurato il presepe della parrocchia, allestito quest’anno presso la cappella di Santa Rosalia, in contrada Bracciale, invece che nella chiesa parrocchiale di di San Bartolomeo Apostolo dove ne è invece stato allestito uno con statue di dimensioni maggiori rispetto a quelle tradizionali..

C'è un ben preciso motivo ad accompagnare questa scelta, e risiede nei preparativi per il quarto centenario della cappella, previsto nel 2030, dando così visibilità a questo antico e amato luogo di culto per i residenti della zona, ma anche raccogliere fondi per i necessari restauri in vista delle celebrazioni. Ogni offerta raccolta sarà infatti destinata ai lavori di recupero della cappellina e delle sue opere.

Il presepe di Santa Rosalia ha un tocco unico: al suo interno è stata collocata una riproduzione della cappella stessa, circondata da targhette che riportano i nomi delle contrade del paese, come Bracciale e Castellino. Sebbene non si tratti di una rappresentazione fedele in scala del borgo, questo dettaglio vuole rendere omaggio alla comunità di Gorra e al suo territorio.

Le celebrazioni per il Santo Natale per la parrocchia si svolgeranno comunque nella chiesa principale. Stasera, 24 dicembre, alle ore 18 è previsto il canto della novena, eseguita nella forma tradizionale, con il canto delle profezie, accompagnata dall’organo della chiesa, recentemente restaurato e tornato a suonare per la gioia della comunità. Sebbene il restauro dell’organo non sia ancora completato, il primo lotto di lavori ha permesso di utilizzarlo per accompagnare le celebrazioni natalizie. Una volta raccolti i fondi necessari, si procederà con il completamento dell’intervento, che restituirà lo strumento al suo splendore originario. Le celebrazioni culmineranno poi con la Messa della Notte di Natale, che si terrà alle ore 22.

Per la giornata di domani invece, ossia per il 25 dicembre, la Messa del mattino sarà celebrata presso la chiesa di San Giovanni Battista Decollato, a Olle.