81 anni fa il "Natale di Sangue" alla Madonna degli Angeli: ricordati i 7 martiri antifascisti (FOTO)

Una data che è conosciuta e passata nella storia della città capoluogo come il "Natale di Sangue", un'orrenda pagina da non dimenticare e che ha visto oggi condannare come ogni anno quel terribile gesto.

"Renato ci manca, è una figura che faceva di questi momenti la ricostruzione di una memoria civile tutti insieme e continuerà ad aiutarci in questa opera di memoria collettiva - ha detto il primo cittadino savonese - C'è un gruppo di antifascisti qui che ha perso la vita, un gruppo che forma una comunità, uniti per l'amore della patria e l'odio contro il tiranno. Le dittature sono sempre refrattarie alle persone di senso critico".

"Ogni volta che vedo lapidi di caduti della Seconda Guerra Mondiale, partigiani, civili, che hanno combattuto per la libertà perdendo la vita, penso che sia importante trovare un metodo per andare nelle scuole ad insegnare sin da piccoli questi valori fondamentali" ha proseguito Castellini ricordando la figura di Cristoforo Astengo.

"Renato non è stato solo un amico e un compagno di tante battaglie ma è stato un stato un grande amministratore per 27 anni, un innovatore capace di fare squadra" ha ricordato Zunino Falco che ha ricordato i tragici fatti di 81 anni fa.

Come ricordato dal Comitato Antifascista in occasione della Cerimonia del Natale di sangue, è stata ribadita la necessità che "la memoria dei combattenti antifascisti, si unisca al consolidamento dei principi cardini nati dalla Repubblica e dalla Carta Costituzionale, nata dalla Resistenza, e per non dimenticare gli orrori della guerra, dove milioni di innocenti sono stati privati del diritto alla vita e alla Pace. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 'La Resistenza ci insegna che c'è bisogno di donne e uomini liberi e fieri, che non chinino la testa di fronte a chi vorrebbe farci tornare a un destino di asservimento, di terrore e di odio'.