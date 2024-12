Albisola, asfalti ammalorati in via dei Siri e nelle rotonde di Corso Mazzini e Corso Ferrari: stanziati quasi 60mila euro

58mila 489 euro per sistemare le rotatorie e via dei Siri ad Albisola Superiore.

Il Comune ha deciso di intervenire visto che il manto stradale è in uno stato di particolare usura, che è una possibile causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità oltre ad essere oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini che hanno evidenziato in più di un occasione le criticità.

L'Amministrazione comunale ha così deciso di intervenire in maniera prioritaria su Via dei Siri, la rotatoria di Corso Mazzini/Corso Ferrari e tra Corso Ferrari/Corso Poggi e Via Alba Docilia.

In più di un'occasione il Comune albisolese è intervenuto per risolvere i cedimenti stradali, non ultimo lo scorso 3 dicembre a causa di una buca nella rotonda tra Corso Mazzini e Corso Ferrari.

"Purtroppo l'asfalto si ammalora con il passaggio dei camion che svoltano su quel tratto e l'asfalto cede. Lo abbiamo già rifatto 4 volte - aveva dichiarato il sindaco Maurizio Garbarini - Dopo le vacanze natalizie chiederò un incontro in Prefettura: la problematica è rimasta da risolvere e il manto stradale è sempre pessimo. È un discorso particolare, l'ordinanza di stop dei mezzi pesanti si può fare solo d'estate ma che ci diano delle soluzioni allora. Ho pronta una nota sul tema e vedremo cosa succederà" conclude Garbarini.

Una criticità più di una volta segnalata dal primo cittadino albisolese anche con lettere inviata al Prefetto, ad Anas e ad Autostrade.