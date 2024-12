Lions Club di Albenga: stanziati 5mila euro per rendere più serene le feste di Natale

Concerto di Natale, raccolte fondi e rally per ragazzi diversamente abili: tanti regali dal Lions Club di Albenga con quasi 5000 euro stanziati per rendere più serene le feste.

Volge al termine un dicembre impegnativo per il Lions Club Albenga Host, ma è stato raggiunto l’intento della presidentessa Cristina Siniscalchi e di tutto il direttivo di realizzare più attività che rasserenassero l’arrivo del Natale per molti, ad Albenga e non solo.

Si è iniziato con l’acquisto record da parte dei soci di panettoni e marmellate, quest’ultime prodotte dalla Cooperativa Sociale “La Prateria”, regalo gradito per amici, parenti e collaboratori, dei cui proventi ha beneficiato la fondazione internazionale Lions i cui progetti umanitari spaziano in sei vaste aree (disastri naturali, fame, cancro pediatrico, gioventù, diabete vista).

Altrettanto importanti i risultati della lotteria tenutasi alla Cena degli Auguri che ha incassato oltre il doppio del preventivato necessario per l’acquisto di manichini BLSD (Basic Life Support Defibrillation) grazie ai quali verranno tenuti corsi per utilizzo del defibrillatore gratuiti ed aperti alla cittadinanza.

Il giorno successivo, Lions e Leo hanno preso possesso di una casetta del villaggio di Natale in piazza del Popolo offrendo pandorini e cioccolata calda dai cui proventi è stato possibile acquistare arredamento per la Casa Famiglia Santissimo Natale di Ceriale.

La stessa mattina, il supporto economico Lions e della Fondazione De Mari ha reso possibile realizzare un sogno per i ragazzi dell'Associazione "Viceversa" e dell'ANFFAS: l’evento “Navigatori Speciali”, dell'Associazione Sport Infinity (organizzatrice del rallye automobilistico "6° Giro dei Monti Savonesi Storico") ha consentito loro di cimentarsi nell’esperienza di navigatori di vere auto da rallye in un percorso creato ad hoc.

Infine si è rinnovata la tradizione di donare alla cittadinanza il concerto di Natale tenuto dai bravissimi studenti del Liceo Musicale, quest’anno presso la Chiesa del Sacro Cuore: oltre 100 tra orchestrali, coro e solisti hanno pervaso di spirito natalizio i partecipanti.

Entusiasta per i risultati la presidente Cristina Siniscalchi, prima donna alla guida del Lions Club Albenga Host: “Tutte queste iniziative sono servite ad allietare la fine dell’anno, ed in quello alle porte riprenderemo da dove abbiamo iniziato, come da 55 anni a questa parte”, dichiara, con l’eco del direttivo e del club.