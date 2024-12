Dal cuore di Gaza ad Albenga, l'arte dei bimbi palestinesi in mostra a Palazzo Oddo. Con uno scambio culturale

Mostra heArt of Gaza

Sabato 28 dicembre, dalle 11 alle 18.00, nelle sale al terzo piano di Palazzo Oddo, si terrà la mostra "Heart of Gaza", un'esposizione d'arte di bambini che vivono nel cuore di Gaza, organizzata dall'Associazione Culturale Liguria Palestina e Sanitari per Gaza Liguria.

L’intento è quello di offrire a questi giovani artisti la possibilità di farsi ascoltare e di divulgare la loro espressione creativa nonché di supportarli. All'interno della mostra i bambini visitatori potranno realizzare disegni che verranno mandati ai loro coetanei a Gaza.

L’ingresso alla Mostra è gratuito, ci sarà una raccolta fondi che verrà interamente devoluta a “La tenda degli artisti” all’interno della striscia di Gaza, gestita da Mohammed Timraz e dalle sue sorelle sostenendo il loro progetto "We Are Not Alone" col quale Mohammed ha aiutato e sta cercando di proseguire ad aiutare tante persone.

In occasione della mostra, dal 27 dicembre, su Torre Palazzo Peloso Cepolla verrà proiettato un disegno realizzato delle bambine di Deir al Balah che vivono l'orrore della guerra a Gaza. Il disegno è dedicato a tutti i bambini che hanno perso la vita e che continuano a morire sotto le macerie anche in questo momento.