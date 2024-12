"Insieme per la Musica": il Gospel accende il Natale a Varazze

Sabato 28 dicembre alle ore 21, il Palazzetto dello Sport di Varazze si accenderà con una serata indimenticabile con le sonorità natalizie del Gospel in un connubio perfetto con l'energia del Rock e del Blues.

L’evento è organizzato nell'ambito della Rassegna "Insieme per la Musica - Gospeling 2024", dalle Associazioni LGO - Laboratorio del Gusto e dell'Ospitalità e TieniViva Gospel Voices, grazie al sostegno della Fondazione De Mari (Spettacolo dal vivo 2024) e in collaborazione con il Comune di Varazze.

Il coro dei TieniViva Gospel Voices salirà sul palco con la band dei Groove Monkey e Matteo Garbarini, per regalare al pubblico uno spettacolo a tutto tondo che saprà emozionare e far divertire il pubblico.

I TieniViva Gospel Voices di Varazze, con all'attivo 5 cd e diverse collaborazioni anche internazionali con artisti di grande livello, presenteranno il proprio repertorio Urban con brani Spiritual e Gospel classici dall’influenze Pop. Con loro salirà sul palco il noto power trio dei Groove Monkey che proporrà i più grandi classici del rock, passando anche attraverso le interpretazioni più moderne di band iconiche come The Beatles, Rolling Stones e U2. Formato da Fabio Oliva al basso, Filippo Piluso alla batteria e da Matteo Garbarini, riconosciuto cantante e chitarrista, anche compositore di brani propri e colonne sonore tra cui quella per il film “Vivo” per la quale ha ricevuto un premio a Sanremo per il brano “Living Sky”, il gruppo ligure non mancherà di suonare anche successi italiani che hanno fatto la storia della musica. L'evento è ad ingresso gratuito.