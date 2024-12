"Influenza Point", crescono gli accessi ai punti predisposti nelle strutture savonesi: finora 104 pazienti assistiti

Stanno apportando il contributo sperato, evidenziando la loro efficacia con il progressivo aumento dei casi di virus influenzale, gli influenza point attivati sul territorio di Asl2.

Dopo i fine settimana del 7-8 e del 14-15 dicembre, con rispettivamente 11 e 15 pazienti visitati, nel weekend del 21-22 dicembre, infatti, si sono registrati 47 accessi, mentre tra Natale e Santo Stefano gli ambulatori hanno assistito 31 persone. Questo porta il totale complessivo a 104, di cui 15 cittadini provenienti da fuori regione, che, come gli altri, hanno ricevuto una risposta tempestiva alle loro problematiche sanitarie senza necessità di rivolgersi al Pronto Soccorso.

Al Pronto Soccorso del San Paolo di Savona, l'attività nel giorno di Natale si è svolta in linea con le previsioni del periodo (125 pazienti), mentre il 26 dicembre è stato più movimentato (156 pazienti), con numerosi interventi dovuti a incidenti, soprattutto nella notte tra il 26 e il 27, tra cui alcuni casi complessi. Al momento, l’attività del 27 dicembre procede regolarmente.

Presso il Pronto Soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, l’affluenza degli stessi giorni è stata sostenuta, come prevedibile per un DEA di II livello, ma comunque gestita secondo le aspettative stagionali. Non si sono verificati episodi di prolungate attese per le ambulanze, mentre alcuni rallentamenti nei ricoveri sono stati prontamente risolti grazie alla collaborazione della Direzione Medica.