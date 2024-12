Albisola, gli assessori e la Protezione civile consegnano i doni alla pediatria del San Paolo

La mattina della vigilia di Natale, mentre alcuni volontari dell’Associazione AiB Albisola – Protezione civile di Albisola Superiore erano impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio sviluppatosi sulle alture di Varazze, un altro nutrito gruppo si recava, insieme agli assessori comunali Calogero Massimo Sprio e Sara Brizzo, a far visita ai bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Istituto pediatrico Gaslini inserito presso l’Ospedale San Paolo di Savona.

“La nostra visita ai bimbi ricoverati – afferma l’assessore Massimo Sprio – ha rappresentato la chiusura di un percorso iniziato con l’organizzazione, insieme alla collega Brizzo, assessore all’Istruzione, e col supporto dei volontari della Protezione civile di Albisola Superiore, della festa di Natale presso il Parco Zambellini; iniziativa che era rivolta ai bambini e alle famiglie. Quest’anno abbiamo pensato di arricchire questo progetto recandoci a far visita ai bimbi ricoverati presentando loro, in un certo senso, un’altra tipologia di “eroi” ovvero coloro che si adoperano per proteggere ciascuno di noi ogniqualvolta vi sia una calamità naturale o comunque un’emergenza sul nostro territorio che rischia di compromettere la nostra sicurezza. Oltreché far conoscere i nostri volontari che si sono presentati con la classica divisa l’incontro mirava anche a consegnare ai bimbi gli stessi doni distribuiti ai loro coetanei al Parco Zambellini offrendogli in questo modo qualche istante di gioia e spensieratezza”.

“Al termine dell’incontro con tutti i bambini ricoverati – prosegue l’assessore Sprio – ci siamo recati a far visita alle neo-mamme e ai loro piccini presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia dello stesso ospedale. Qui fra gli altri abbiamo conosciuto Adelaide, nata pochi giorni fa e figlia di due volontari della Protezione Civile di Garlenda che quando hanno visto i loro colleghi in divisa si sono prestati per una foto insieme”.

“Ringraziamo – affermano gli assessori Brizzo e Sprio – il Direttore dott. Alberto Gaiero, le Coordinatrici dei reparti ed il resto del personale per l’ottima accoglienza ricevuta. Il nostro percorso è terminato presso la Residenza Protetta Comunale “SS. Nicolò e Giuseppe” di Albisola Superiore dove abbiamo consegnato alcuni panettoni. Quella mattina abbiamo compiuto un “viaggio” dagli zero (un giorno di vita) di un bimbo dell’Ospedale ai 100 anni di due ospiti della Residenza Protetta. Diversi contesti, diversi bisogni ma eguale nostra attenzione”.