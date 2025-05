26° Galà delle Stelle: il 15 maggio al Porto Antico di Genova la Notte degli Oscar dello sport ligure

Ritorna l'appuntamento con il Galà delle Stelle, la Notte degli Oscar dello sport ligure che celebra campioni e talenti nell'anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. La serata, come per tradizione, è dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS, con raccolta fondi da parte dei volontari del Prof. Henriquet nel foyer della Sala Grecale dei Magazzini del Cotone.

Appuntamento fissato per Giovedì 15 maggio prossimo alle 20:30 nella magnifica cornice del Porto Antico di Genova. Prenotazione obbligatoria alla mailinfo@stellenellosport.com. A tutti coloro che faranno una donazione alla Ghirotti sarà omaggiato un dolce cadeau Panarello.

Alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive, saranno premiate le eccellenze scelte dal pubblico ligure attraverso oltre 130.000 voti nell'ambito del referendum lanciato da Stelle nello Sport.

Emozioni, storie e imprese. Al 26° Galà delle Stelle non mancherà, come per tradizione, anche lo spettacolo, grazie alle performance di alcuni atleti di livello internazionale. La società sportiva dell'anno, la Pgs Auxilium Genova, porterà sul palco lo show delle sue ginnaste della ritmica che hanno conquistato recentemente la promozione in Serie A. Ritornano anche i Groovies di Silvia Cerdelli con una sigla d'eccezione. Sul palco anche le stelle di Arti's, atleti che hanno calcato i più importanti palcoscenici mondiali e note trasmissioni televisive. Insomma, uno spettacolo nello spettacolo.

Ospite d'onore la portabandiera azzurra di Londra 2012, Valentina Vezzali. La sei volte campionessa olimpica di fioretto è una delle sportive italiane più vincenti della storia sportiva azzurra. A lei sarà dedicato un Oscar alla carriera e con lei sarà aperta una pagina speciale sugli Europei di Scherma "Genova 2025", il più grande evento annuale inserito anche nel programma di "Liguria 2025 Capitale Europea dello Sport", in programma al palasport di Genova dal 14 al 19 giugno.

Due i premi firmati SportAbility. Tributo per la carriera straordinaria di Francesco Bocciardo, al quinto oscar dopo quelli ricevuti nel 2012, 2017, 2021 e 2024. Al centro dell'attenzione, questa volta, un percorso esemplare condotto in 15 anni di nuoto paralimpico. Numerosi i successi tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei: tutti quanti accomunati dalla missione di far conoscere, sempre di più, il valore dello sport per ragazzi con disabilità. Celebrazione speciale anche per il centenario della polisportiva CSS Genova Silenziosa, storicamente protagonista in numerose discipline sportive in campo nazionale e internazionale.

Calcio protagonista anche grazie ad Andrea Pinamonti, che sarà incoronato Rossoblucerchiato del 2025 nel Trofeo EcoEridania e alla Virtus Entella, protagonista di uno storico ritorno in Serie B. A ricevere l'Oscar sarà il condottiero dei biancocelesti, mister Fabio Gallo.

Ben diciannove le discipline sportive rappresentate da campioni e talenti che provengono da tutta la Liguria. Tra i Big riceveranno l'Oscar delle Stelle nel Trofeo BPER lo spadistaFilippo Armaleo, primo davanti al ciclista campione mondiale Junior su strada, Lorenzo Mark Finn, e al pallavolista del Cus Genova Enrico Zappavigna. L'arciera Chiara Rebagliati sarà insignita del titolo di Big Femminile nel Trofeo Montallegro, dove a brillare sono anche la quattrocentista Ilaria Accame e la vogatrice Silvia Tripi.

Tanti i giovani talenti di cui sentiremo parlare in futuro. Tra gli Junior, nel Trofeo Cambiaso Risso, gli occhi saranno puntati sul rugbysta Filippo Repetto, l'hockeysta Riccardo Piccini e il pallanuotista Daniele Gardella. La judoka Rachele Paris alzerà il Trofeo PSA dopo essersi reciprocamente complimentata con la pattinatrice Rachele Bianchi e la sciatrice Gea Zaquini. Tra i Green, nel Trofeo Fondazione Carige, la vincitrice è la danzatrice paralimpica Caterina Gransasso, premiata insieme al pallavolista Lorenzo Fazio, al velista Edoardo Bastini e all'amazzone Carola Pedemonte.

Applausi per le società sportive dell'anno: la PGS Auxilium Genova del presidente Angelo Serra salirà sul gradino più alto del podio nel Trofeo Novelli 1934, seguita da Rapallo Nuoto e Ginnastica Riviera dei Fiori. Per loro, non solo l'Oscar ma anche preziosi bonus in materiali sportivi Decathlon e trasporti firmati Genovarent.



Il 25° Galà delle Stelle sarà anche l'occasione per ammirare i risultati di contest e attività promossi da Stelle nello Sport. Copertina dedicata alle 20 foto vincitrici del Premio Fotografico Nicali - Iren che ha raccolto ben 367 foto con oltre 27 mila interazioni sui social. Potranno essere ammirati anche gli 83 elaborati del concorso scolastico "Il Bello dello Sport" che ha visto partecipare ben 10.425 studenti in rappresentanza di oltre 100 scuole della Liguria. Spazio anche alle immagini degli incontri tra Campioni e studenti nell'ambito del progetto "Una Classe di Valori" e, come per tradizione, gli highlights di SportAbility Day e Festa dello Sport.

Una serata ricca di sorrisi ed emozioni, come sempre con l'obiettivo nobile di sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti. Si va verso il tutto esaurito: per prenotare il proprio posto è necessario scrivere alla mail info@stellenellosport.com.