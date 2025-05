Giornata mondiale della Croce e della Mezzaluna Rossa: al Comune di Loano la Medaglia di Benemerenza “Il Tempo della Gentilezza”

Ha deciso di aderire alla Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa il Comune di Loano, celebrano la ricorrenza che cade l'8 maggio di oggi anno, in concomitanza con la data di nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento Internazionale di Croce Rossa e primo premio Nobel per la Pace.

Per l’occasione, in segno di riconoscimento e gratitudine verso l’instancabile impegno dei volontari del comitato di Loano della Croce Rossa Italiana, sulla facciata di Palazzo Doria sarà esposta la bandiera della Croce Rossa. Lo stesso municipio sarà illuminato di rosso.

Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale intende manifestare il proprio sostegno ai valori fondanti della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Valori che ogni giorno guidano l’azione dei volontari al servizio della comunità loanese e non solo.

Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, rivolge un sentito ringraziamento a tutti i volontari del comitato Cri di Loano per il loro costante contributo nel prestare aiuto alle persone in difficoltà, promuovendo solidarietà e inclusione. La consegna della bandiera della Croce Rossa al primo cittadino e ai membri della giunta è stata anche l’occasione per consegnare la Medaglia di Benemerenza “Il Tempo della Gentilezza” della Croce Rossa Italiana.

La presidente del comitato Cri di Loano, Alessia Cepollina, per conto del presidente nazionale, ha conferito al Comune riconoscimento che premia l’impegno, la solidarietà e il senso di comunità dimostrati dai cittadini durante l’emergenza Covid-19. Questa mattina il volontario Marco Caffa, l'alfiere della Cri di Loano Vincenzo Melegari ed il volontario con più anni di servizio, Giuseppe Burastero, hanno consegnato la benemerenza al vice sindaco Gianluigi Bocchio.

L'Amministrazione rivolge un grazie sincero a tutti i volontari, operatori, associazioni e cittadini che hanno offerto il loro aiuto nei momenti più difficili. Questo riconoscimento appartiene a tutta Loano.

E' possibile sostenere la Croce Rossa di Loano donando il 5x1000 in dichiarazione dei redditi: alla voce “Scelta per la destinazione del 5x1000 dell'Irperf” occorre inserire il codice fiscale 900 594 500 99.