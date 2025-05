Motori di solidarietà a Finale Ligure: auto d'epoca e supercar per l'evento “Quattro ruote per chi non vede”

Partecipazione e interesse lo scorso 4 maggio a Finale Ligure, il cui centro del rione di Marina si è trasformato nel cuore pulsante della quarta edizione del raduno “Quattro ruote per chi non vede”, l'evento-iniziativa promossa dal Lions Club Finale Ligure-Loano-Pietra Host col nobile obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un cane guida destinato a una persona non vedente.

Protagoniste dell’evento sono state le auto d’epoca e le supercar, che hanno sfilato sul lungomare e fino alla piazza Vittorio Emanuele tra la curiosità e l’entusiasmo del pubblico, accompagnate dalla musica dei dj Andrea Poggio e Cashmere.

Gli organizzatori hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor e alle istituzioni che hanno collaborato, in particolare all’assessore Di Mauro, al consigliere Calcagno, alla Croce Bianca, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, il cui supporto è stato prezioso per la riuscita della giornata.