Savona: arriva "la Befana delle Officine ricca di sorprese, dolci e magia"

Il Centro Polifunzionale Le Officine invita tutti a festeggiare l’arrivo della Befana, con un evento ricco di sorprese, dolci e magia. L’appuntamento è fissato per lunedì 6 gennaio 2025, a partire dalle ore 15.00, presso Piazza Marco Biagi al Centro Polifunzionale Le Officine, in Via Stalingrado 94, Savona.

L’evento inizierà con la visita alla Casa della Befana, dove i bambini troveranno dolci sorprese, zucchero filato, pop corn e tante caramelle. Il pomeriggio proseguirà con un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli, durante il quale potranno realizzare creazioni a tema sotto la guida dello staff McDonald’s.

Alle ore 17.00, la Befana cantastorie intratterrà il pubblico con un racconto magico e ricco di colpi di scena. Al termine, ci sarà la Baby Dance con musiche e danze a cura di ASD Semplicemente Danza.

Un’occasione imperdibile per trascorrere un pomeriggio speciale all’insegna del divertimento.