Lega, Francesco Pendola eletto segretario della Sezione di Spotorno e del Golfo

Lo scorso 27 dicembre, si è svolto il congresso della Sezione di Spotorno e del Golfo della Lega Salvini Premier. All’ordine del giorno vi era l’elezione del Segretario e del Direttivo della Sezione.

Sono stati eletti: Francesco Pendola come Segretario, e Francesco Bonasera, Massimo Spiga, Giancarlo Pozzetti e Giorgio Toso come membri del Direttivo.

Durante la riunione, è stata esaminata anche la recente tornata elettorale delle Regionali. I presenti hanno espresso soddisfazione per la nomina di Paolo Ripamonti, savonese, ad assessore regionale, e per la conferma di Sara Foscolo come capogruppo savonese.

È stato ricordato come la Sezione fosse stata la prima a richiedere con forza sia la presenza di un assessore savonese nella giunta regionale, sia la ferma opposizione del Partito all’installazione del rigassificatore nel mare della zona. Proprio su questi temi, in passato, l’allora Segretario Francesco Bonasera si era dimesso dalla carica per protesta contro decisioni non realizzate.

Il nuovo Segretario, Francesco Pendola, ha dichiarato: "Sono profondamente onorato della carica che mi è stata assegnata dalla Sezione Lega di Spotorno e del Golfo. Un ruolo tutt’altro che marginale nella vita politica di un paese, ma al contrario di grande responsabilità".

"Ritengo che il segretario di una sezione debba essere l’interlocutore che porta le istanze degli iscritti locali del partito alle segreterie provinciali e regionali, dando così voce alle necessità del territorio. Sarà fondamentale, in tal senso, offrire supporto al Consigliere Comunale Massimo Spiga, esponente locale della Lega, e al neoeletto Stefano Remiddi per affrontare tutte quelle problematiche locali che interessano non solo chi vota Lega, ma l’intera comunità spotornese".

"Ci attendono molte sfide nel prossimo futuro, e credo fermamente che creare una forte sinergia tra sezioni locali e vertici sia il primo passo per affrontarle con unità e serenità".

"Alla luce di ciò, mi dispiace per la decisione di Noli di fondare una sezione separata da quella del Golfo, considerando che le problematiche delle due aree sono spesso analoghe. Tuttavia, sono convinto che una collaborazione non sia solo auspicabile, ma assolutamente fondamentale per dare forza al nostro partito e al nostro splendido territorio", conclude.