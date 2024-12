Loano: oggi l'ultimo saluto a Carlo Perelli, ex albergatore e amministratore comunale

La comunità di Loano piange la scomparsa, all'età di 77 anni, di Carlo Perelli, ex albergatore e amministratore comunale.

"Il Comune di Loano è vicino alla famiglia Perelli per la scomparsa del caro Carlo ex assessore e consigliere comunale - il messaggio postato sui social dal sindaco loanese Luca Lettieri - Ciao Carlo, riposa in pace".