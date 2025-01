Albenga, disservizi all’ufficio anagrafe: assunte due nuove risorse

Disservizi all’ufficio anagrafe del Comune di Albenga in questi giorni. I problemi hanno “colpito” in particolar modo i cittadini che necessitavano di rinnovo o rilascio di documenti d’identità

“In un comune come Albenga, di oltre 23.000 abitanti, da giorni sia impossibile rinnovare un documento di identità perché l'ufficio anagrafe risulta inattivo per mancanza di personale – scrive una cittadina alla nostra redazione -. Credo che sia a dir poco vergognoso, anzi passibile di denuncia in quanto trattasi di interruzione di pubblico servizio”.

È il presidente del Consiglio comunale con delega al personale Alberto Passino che fa chiarezza: “L'ufficio anagrafe ha subito disservizi in questi giorni per un problema relativo al sistema operativo (programma con il quale vengono fatte materialmente le carte di identità). Per quanto riguarda le criticità di personale – conclude - sono state assunte in questi giorni ed hanno già preso servizio due nuove persone”.