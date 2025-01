Demolizione del ponte sul torrente Segno a Vado: confermato il fine lavori entro la fine di marzo 2025

Nei giorni scorsi il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi con gli uffici tecnici e lavori pubblici hanno incontrato i principali responsabili dei cantieri più rilevanti della città per un aggiornamento di fine anno sullo stato di avanzamento e sui cronoprogrammi.

Sui lavori per la demolizione del ponte sul torrente Segno ANAS ha confermato il rispetto del cronoprogramma stabilito, garantendo ad oggi il completamento degli interventi entro la fine di marzo, in concomitanza con il periodo pasquale.

"Questo traguardo rappresenta un passo significativo verso il ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura, con un focus particolare sulla sicurezza stradale e, soprattutto, sulla tutela idrogeologica del territorio" spiega il primo cittadino vadese.

I lavori per l'adeguamento e potenziamento del fascio ferroviario da parte di RFI proseguono secondo il programma nonostante alcune interferenze che sono in fase di risoluzione. Non sono mancate infatti negli ultimi mesi le criticità legate al cambio della viabilità per la soppressione del passaggio a livello di via Sabazia.

"Il cronoprogramma è rispettato e si auspica una rapida esecuzione delle opere viarie principali, per garantire la continuità delle attività ed arrivare alla conclusione del primo lotto di potenziamento del parco ferroviario. A partire da gennaio prenderanno il via gli interventi strutturali più significativi, tra cui la costruzione del nuovo sottopassaggio - continua il Sindaco - Dopo il primo lotto è prevista una serie di azioni e opere finalizzate a migliorare l'intero parco ferroviario di Vado Ligure con un finanziamento di circa 70 milioni in parte dal PNRR".

Proseguono anche gli interventi sulla strada di scorrimento veloce dopo un periodo di rallentamenti.

"Anche per la strada di scorrimento veloce sono emerse alcune interferenze che si stanno progressivamente risolvendo. L’Amministrazione, insieme alla Provincia, monitora con attenzione l’avanzamento delle attività e delle lavorazioni necessarie per il completamento dell’opera. Opera strategica e di fondamentale interesse per il traffico ed il collegamento con il capoluogo e le grandi arterie di comunicazione" ha precisato Gilardi.

"L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno a mantenere un dialogo costante con tutti gli enti coinvolti, al fine di garantire la qualità e l’efficienza delle opere in corso. Questi interventi rappresentano un passo importante verso il rinnovamento e l’efficientamento delle infrastrutture locali, con particolare attenzione alla sicurezza idrogeologica, come nel caso del ponte - conclude Fabio Gilardi - Ringraziamo i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrata durante questa fase di trasformazione del territorio. Il contributo di tutti è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi comuni nel minor tempo possibile. E' previsto per fine gennaio un nuovo appuntamento per il monitoraggio, auspicando non ci siano problematiche".