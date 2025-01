Il 31 dicembre di due anni fa la scomparsa di Benedetto XVI

Alle 9 e 34 del 31 dicembre 2022 moriva a 95 anni Joseph Ratzinger, papa Benedetto XVI. Per ricordarlo, una Messa in suffragio è stata celebrata nelle Grotte Vaticane. A presiederla il cardinale Kurt Koch.

In quel Logos il Papa emerito ha trovato il “Senso” dell’esistenza. Ma non in modo “astratto”, non in “pura teoria” - ha osservato il cardinale - ma una Parola che aveva un “volto concreto” e questo volto “ha un nome, si chiama Gesù di Nazareth, Emmanuele, ‘Dio con noi’, che “ci guarda e ci dona valore, un valore su cui si fonda la più alta dignità di noi uomini”.