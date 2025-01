Il carpione, star della tavola di Capodanno

Conoscete il carpione? È un pesce. Raro, anzi, rarissimo. Nuota nelle acque del lago di Garda e solo lì. La sua polpa è delicata, molto deperibile. Perciò la tradizione popolare ha studiato un modo per aumentarne la conservabilità. È così che il nome del pesce è diventato quello della ricetta che prolunga la vita gastronomica di tante altre specie, dalle anguille alle alici. E persino di alcune carni e ortaggi.

Per semplificare, il carpione in cucina è una marinata calda versata su un cibo fritto. Se si tratta di pesce, le qualità più piccole sono infarinate e cucinate intere, quelle più grandi ridotte a tocchetti, così come la carne.