Il Cras di Cadibona e due anatre mute che cercano casa: adottate "Don Giovanni" e "Daisy"

Non solo cani e gatti in cerca di casa ma anche anatre. E diventa per loro più complicato, ma ce l'hanno fatta.

Don Giovanni e Daisy, questi i nomi che gli hanno dato dall'Enpa di Savona, che affidati al Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Cadibona oltre a prendersene cura hanno cercato di trovargli dei padroni.

Entrambi anatre mute adulte, maschio e femmina hanno creato particolare curiosità anche per i loro particolari colori.

Le caratteristiche per poter adottare Daisy arrivata da Albenga lo scorso gennaio in seguito ad un sequestro delle guardie zoofile erano più che speciali: un umano con codice stalla; un recinto nel verde con un riparo sicuro per la notte; un umano con pancia già piena (per evitare 'tentazioni gastronomiche'); bonus principessa: una piscinetta o tinozza da condividere, se ci sono altri amici" avevano scritto da Enpa nell'appello per la ricerca di un nuovo padrone.

Don Giovanni invece cercava "una casetta tutta per sé, dove vivere serenamente la sua vita da scapolo. Oppure, in alternativa, una convivenza con almeno 3 femmine (si chiama Don Giovanni mica per caso!). Con meno di tre dame rischia di diventare un po’ troppo passionale e potrebbe fare male alle sue compagne".

Fondamentale. Non mangiarle ma volerle bene e prendersene cura.