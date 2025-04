Il sindaco di Andora Mauro Demichelis entra in Giunta Nazionale di Città dell’Olio. Già Coordinatore Regionale della Liguria e membro del Consiglio Direttivo, il primo cittadino del comune savonese, da dieci anni appartenente all’Associazione che opera per la tutela e la promozione dell’ambiente olivicolo e della cultura espressa dall’olivo e dall’olio, è stato proposto dal presidente nazionale Michele Sonnessa ed eletto dal Consiglio Nazionale nella riunione che si è svolta questa mattina.

“Ringrazio il Presidente Michele Sonnessa e tutto il Consiglio per la fiducia dimostrata e confermo fin d’ora il mio impegno per lavorare in linea con l’azione finora attuata con successo dall’Associazione “Città dell’Olio”: darò il mio contributo in sinergia con il Consigliere Nazionale ligure Giuseppe Ianni, affinché la promozione e la tutela della cultura olivicola siano un motore di sviluppo capace di coniugare tradizione e innovazione, sostenibilità, tutela del territorio e valorizzazione economica dell’olivicoltura” – ha dichiarato Mauro Demichelis.