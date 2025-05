Andora, "Pierino" Vittore diventa presidente onorario dell'Anmi locale

Pietro "Pierino" Vittore è stato nominato presidente onorario dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, sezione di Andora.

Socio fondatore dell’A.N.M.I. nel 1972 e del Gruppo Volontari Antincendio, stimato e amato da generazioni di studenti per la sua attività di autista del pulmino scolastico, a Vittore è stata consegnata la pergamena ufficiale contenente la nomina, alla presenza del sindaco Mauro Demichelis, del vicesindaco Daniele Martino, del Presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola, del Comandante del Porto Piero Desantis, del Delegato Regionale A.N.M.I. Pietro Pioppo, del presidente della sezione A.N.M.I. di Andora Claudio Londri, del responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora Alberto Petrucco, e di numerosi soci e amici.

La cerimonia, sentita e partecipata, è stata un’occasione per esprimergli gratitudine e riconoscenza per gli oltre cinquant'anni di presenza attiva e appassionata all'interno del sodalizio.

«Un atto dovuto della rifondata sezione di Andora, tornata in piena attività dal dicembre scorso – ha dichiarato Claudio Londri, attuale presidente dell’A.N.M.I. – Pierino è nei cuori ed è di ispirazione per quanti hanno preso le redini dell’associazione con l’obiettivo di promuovere nei giovani la cultura marinara e di essere al servizio della comunità».

«Fondato nel 1972, il Gruppo di Andora deve molto all’impegno e alla dedizione di Pietro Vittore – ha dichiarato Pietro Pioppo, Delegato Regionale A.N.M.I. – Ha rappresentato sin dagli albori un punto di riferimento per tutti i soci. Sono stato felice di consegnargli il riconoscimento a nome del Presidente Nazionale».

Il direttivo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, sezione di Andora, è composto anche dal vicepresidente Marco Marchiano e dal consigliere Michele Vittore. L’associazione è stata aggregata alla sez. di Diano Marina sino al 4 dicembre 2024, data della ricostituzione del gruppo di Andora.

«Siamo lieti che il sodalizio sia tornato attivo e propositivo, grazie a persone di grande valore che hanno avuto l’esempio di generosità e competenza di Pierino Vittore, che ha sempre dato un contributo importante in ogni realtà in cui ha operato – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – La consegna di questo meritato riconoscimento è anche l’occasione per augurare buon lavoro alla sezione andorese dell’A.N.M.I., oggi guidata da Claudio Londri. Siamo vicini all’Associazione, come lo siamo con tutte le realtà che vogliano operare a favore di Andora con progetti propri, collaborando con il Comune e in ogni ambito in cui la loro esperienza possa essere utile».