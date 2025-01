Telecamere per monitorare le emissioni delle industrie, "Cairo in Comune" tuona: "Progetto fallito"

Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, la questione ambientale a Cairo Montenotte è tornata ad essere uno dei temi più discussi.

Durante la discussione sull'approvazione del bilancio, i consiglieri del gruppo di opposizione "Cairo in Comune" hanno sollevato una problematica che da tempo preoccupa i cittadini e le istituzioni locali: il monitoraggio ambientale e, in particolare, i livelli di benzo(a)pirene rilevati nelle centraline di controllo.

"Se è pur vero che oggi siamo nelle condizioni di conoscere i dati del benzo(a)pirene, è altrettanto vero che, dopo anni in cui sappiamo che questi dati sono stati superiori in modo preoccupante al valore obiettivo anche di sei/sette volte, non abbiamo ancora compreso quali azioni concrete siano state adottate dal Comune e dagli altri enti competenti. Ancora oggi, infatti, dopo anni dall’attivazione del tavolo di lavoro fra Comune, Regione, Provincia, Asl e Arpal, i dati sono fuori norma, come emerge dagli ultimi disponibili aggiornati ai primi dieci giorni di settembre", hanno commentato i consiglieri di "Cairo in Comune".

Un altro punto sollevato dai consiglieri ha riguardato l'installazione delle telecamere nell'area industriale di Bragno nel 2021: "Qualche giorno fa abbiamo appreso che il progetto sarebbe fallito. Costate ben 150 mila euro di soldi pubblici finanziati dalla Regione, non ha dato alcun risultato, essendo infruttuosa la sperimentazione che avrebbe dovuto associare le immagini ai dati dell’inquinamento registrati dalle centraline".