Savona, benvenuto al piccolo Oussaid, primo nato in Provincia, all'ospedale San Paolo

Il primo nato del 2025 nel savonese è Oussaid Elidrysy. Il piccolo è venuto alla luce alle 5.15 e pesa 2 kg e 870 grammi.

Il parto è stato assistito dalle ostetriche Maria Teresa De Francesco e Giorgia Roascio e dal dottor Giulio Evangelisti del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale San Paolo di Savona.

La prima nata in Liguria, invece, è Lea B., una bambina di 2,930 chilogrammi, venuta alla luce appena cinque minuti dopo la mezzanotte all’Ospedale Gaslini di Genova. A seguire, alle 00.08, è nato Manuel Marino, un maschietto di 3,220 chilogrammi, nel punto nascite di Sanremo.

«Diamo il benvenuto a Lea, Manuel e Oussaid, simbolo di speranza e di un futuro che si apre con nuove vite – ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. A loro e alle loro famiglie va il nostro augurio più affettuoso per un 2025 pieno di felicità».

«Il primo ringraziamento va al nostro personale sanitario – ha aggiunto l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò –, che con professionalità e dedizione ha lavorato anche in queste festività, accompagnando i neonati e i genitori in un momento così importante della vita».

Anche quest'anno Savonanews.it propone l'iniziativa 'Il primo ciuccio lo regala il nostro quotidiano on line' per lanciare un chiaro messaggio di positività, di vita e di speranza in un anno così complesso come quello appena trascorso.

Crediamo di poter racchiudere il nostro pensiero di Buon 2025 nel donare ai primi due nati (maschietto e femminuccia) il primo giorno dell'anno un 'ciuccio', il primo 'ciuccio'.

Griffato con il nome del nostro giornale. Il ciuccio' per ogni bambino è compagno dei primi anni, strumento unico di consolazione nei momenti difficili, incoraggiatore speciale nelle prime piccole avventure, formidabile ed inseparabile amico. Ai genitori primi due nati (maschietto e femminuccia) sarà messo a disposizione un 'ciuccio' per il proprio bimbo/a, spedito a casa.

Chi ritiene può chiedere in alternativa un bavaglino. Così vogliamo dare il benvenuto al 2025, sperando che sappia regalare a tutti le gioie e le emozioni che una nuova vita porta sempre in una famiglia. Per il ritiro inviare mail a media@morenews.it con nome cognome del bambino, ospedale di nascita ed indirizzo di spedizione.