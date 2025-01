Glassboy, sabato 4 gennaio l'esordio in tv su Rai 2 per il film girato ad Albenga

Glassboy, il film per ragazzi di Samuele Rossi ispirato al romanzo “Il Bambino di vetro” di Fabrizio Silei girato anche ad Albenga, sbarca sul piccolo schermo e sarà trasmesso sabato 4 gennaio alle 9.45 su Rai2.

“Glassboy” è un racconto di formazione sul desiderio di libertà, di avventura, di amicizia e di crescita. Tematiche oggi più attuali che mai. Nel cast un’inedita Loretta Goggi nei panni dell’apprensiva e dispotica nonna, Giorgia Wurth, Massimo De Lorenzo, Giorgio Colangeli, David Paryla e il giovanissimo Andrea Arru nei panni del protagonista. Al suo fianco gli Snerd, ovvero gli esordienti Rosa Barbolini (Mavi), Stefano Trapuzzano (Ciccio), Gabriel Mannozzi De Cristofaro (Domenico), Mia Pomelari (Mei Ming) e Luca Cagnetta (Gianni), a capo della banda rivale, con i bulli Emanuele De Paolis e Stefano Di Via.

“Glassboy” è una coproduzione internazionale Italia, Svizzera e Austria tra Solaria Film con Rai Cinema, Peacock Film e WildArt Film, in collaborazione con Minerva Pictures Group, con il contributo del MiBACT – Direzione Generale Cinema, Eurimages e Creative Europe, sostenuto dal programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, Regione Lazio – Lazio Cinema International, Por/Fesr 2014-2020 Regione Liguria - Genova Liguria Film Commission, Regione Calabria - Calabria Film Commission, Dipartimento Federale dell’Interno DFI, RSI – Radiotelevisione Svizzera, Austrian Film Institute, con la partecipazione di Echivisivi, Dnart, Partner Media Investment.

La regia è di Samuele Rossi e la produzione è della Solaris film di Emanuele Nespeca.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Sarà bello riconoscere gli scorci di Albenga nel film Glassboy. Siamo stati felici di poter accogliere la produzione mettendoci a disposizione in una proficua collaborazione. Tra le regioni in cui è stato girato il film Albenga ha contribuito a rendere magico il sapore da favola del film grazie al nostro straordinario centro storico e gli interni di Palazzo Borea Ricci dove si sono svolte oltre il 50% delle riprese. Albenga è stata scelta quale set cinematografico per la bellezza e speriamo che questa esperienza possa ripetersi in futuro”.