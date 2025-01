A Palazzo Tagliaferro ad Andora appuntamento con il bagno sonoro “Incanto”

Un momento di relax e meditazione accompagnato da musica e canto: nuovo appuntamento a Palazzo Tagliaferro con il bagno sonoro con Elena Gaia Bedino e Jolanda Moletta che propongono, venerdì 3 gennaio, alle 17, Incanto, bagno sonoro accompagnato da strumenti monocorda e canto. Un bagno sonoro, organizzato dal comune di Andora, è un momento di meditazione, di rilassamento e connessione.

"La possibilità di lasciare spazio e tempo per ascoltare il proprio cuore - spiegano le Jolanda Moletta, musicista e artista, e Elena Gaia Bedino artista vocale - Il suono ha un altissimo potere di guarigione, come era noto già nelle civiltà, ancora di più quando esso prende la forma di “canto”, perché guidato dalla coscienza e dall’anima". L' intento delle due artiste è di restituire all'atto performativo il suo significato originario terapeutico. Tutti i partecipanti entrano in una dimensione altra, l'offerta artistica si fa strumento per il fluire emotivo, per ricevere intuizioni.

Il bagno di suono è ad ingresso libero e si svolge al terzo piano di Palazzo Tagliaferro. E' necessario che i partecipanti portino un tappetino da yoga, una coperta e un piccolo cuscino (se lo desiderano) e una bottiglietta d'acqua.

Venerdì 3 gennaio alle 17.30, in Piazza Santa Maria, appuntamento con Balliamoci le Festività, spettacolo musicale con Gianni Rossi.