Albenga, città civica per eccellenza: architettura e archivi protagonisti di un incontro

Venerdì 30 maggio alle ore 16, la sede della Sezione Ingauna dell'Istituto di Studi Liguri ospiterà un importante incontro nell’ambito del progetto “Liguria Civica”, promosso dal Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria.

Al centro dell'iniziativa il profondo legame tra le architetture civiche delle città liguri e la loro documentazione storica. In questo contesto, Albenga rappresenta un caso esemplare e unico in Liguria: la città odierna si sviluppa ancora sulla pianta dell’antico impianto urbano romano, risalente all’inizio del I secolo a.C., come dimostrato da accurate indagini archeologiche.

A rendere ancora più preziosa l’esperienza ingauna è la straordinaria conservazione delle sedi del potere civico, affiancata da una ricchissima documentazione scritta che ne testimonia la funzione pubblica e l’evoluzione architettonica nel corso dei secoli. Un patrimonio raro in Liguria, che offre ad Albenga non solo un motivo di orgoglio identitario, ma anche nuove prospettive in chiave turistico-culturale.