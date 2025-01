Alassio, una serata musicale benefica a sostegno della ricerca contro il tumore infantile

Lions Club Alassio "Baia del Sole" e Fidapa (sezioni di Alassio e di Albenga) organizza per il 3 febbraio, alle ore 21, il tradizionale appuntamento musicale benefico delle feste.

"Un incontro - dichiara il presidente del Lions, dottor Luca Russo - che nasce dalla volontà di accendere le luci del raffinato palcoscenico del complesso della ex Chiesa Anglicana non solo sugli artisti, ma su un tema meritorio d'attenzione come il sostegno alla ricerca contro il tumore infantile con l'ausilio del progetto 'Insieme a N.O.I.' (Insieme a Neuro-Oncologia Infantile), nato per supportare medici e personale infermieristico dei padiglioni del nosocomio ligure, ottimizzando la gestione dei pazienti, la presa in carico dei piccoli e delle loro famiglie, promuovendo inoltre progetti di ricerca nell'ambito dei tumori cerebrali e delle patologie rare della neuro-oncologia".

Nella magia di una sede sempre viva, a riprova della attiva scena culturale alassina, sarà possibile ascoltare e cantare con Nando Rizzo, cantautore e interprete dalla musica e dal carattere solari e istrionici, da subito interessato alla generosa collaborazione con due realtà da anni attive nella sensibilizzazione.

"Proprio nel solco della sensibilizzazione - concludono Russo del Lions, insieme a Valentina Perna e Cinzia Salerno della Fidapa - avremo modo di ascoltare il dottor Gianluca Piccolo del Centro di Neuro-Oncologia dell’Ospedale Gaslini, reparto che svolge attività di diagnosi, terapia e ricerca rivolta a bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da tumori del Sistema Nervoso Centrale (SNC), prendendosi cura dei pazienti dalla diagnosi alla fine delle cure, al follow-up, alle terapie di supporto e a quelle riabilitative e sperimentali. Ringraziamo inoltre la Cav. Laura Pernecco Guglielmi per la collaborazione e il dialogo con l'Istituto Giannina Gaslini di Genova".