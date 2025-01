Albenga: "Pinocchio illustrato da Collodi", spettacolo per grandi e piccini in Piazza del Popolo

Domenica 5 gennaio alle ore 15.30 uno spettacolo da non perdere adatto a grandi e piccini in Piazza del Popolo: "Pinocchio illustrato da Collodi". Adattamento Amedeo Romeo e Pietro Fabbri. Regia: Amedeo Romeo e Pietro Fabbri. Scene Paola Ratto. Il costume di Pinocchio è di Emanuele Luzzati.

Uno spettacolo ispirato a uno dei libri più conosciuti e letti della letteratura per l’infanzia, che è stato tradotto in moltissime lingue e proposto in innumerevoli versioni cinematografiche e teatrali.

Stiamo parlando di Pinocchio, il burattino, che salirà sul palco e, con l’aiuto di pupazzi e oggetti di scena, racconterà le sue avventure ai più piccoli: l’incontro con i due furboni del Gatto e la Volpe e con lo spaventoso pescecane, ci racconterà poi della bella Fata Turchina e dei buoni consigli del Grillo Parlante e di tutti gli altri personaggi della storia. Pinocchio avrà bisogno dell’aiuto di tutti per ricordare le molte avventure e i personaggi incontrati.

Lo spettacolo continuerà poi per le vie di Albenga alla ricerca della Fatina sui trampoli.