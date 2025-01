Laigueglia, il "Magico Natale" continua fino al 6 gennaio: tutti gli eventi fino all'Epifania

A Laigueglia l'atmosfera delle feste continuerà fino al 6 gennaio con il suo "Magico Natale", il ricco calendario di eventi organizzati dall'amministrazione comunale e dalle realtà cittadine per allietare le vacanze.

La città si presenta addobbata a festa, con un grande albero di Natale luminoso vicino al bastione, una struttura luminosa ad arco con un simpaticissimo orsetto alla base del molo centrale, vicino al grande presepe in legno illuminato con statue a grandezza naturale. Sulla passeggiata, nel budello e nelle piazzette del centro storico, tantissime luminarie artistiche decorano l’ambiente insieme ai caratteristici gozzi liguri da pesca addobbati e illuminati. Come da tradizione, sarà aperta in Piazza Preve la Casetta di Babbo Natale, dove i bambini hanno potuto scrivere e spedire le loro letterine, imbucandole personalmente. Qui sarà presente anche la sagoma dello gnomo per scattare fotografie divertenti e goliardiche, il tutto fino al 6 gennaio.

Giovedì 2 gennaio, dalle 15.30 in Piazza Preve, davanti alla Casetta di Babbo Natale, si terrà il laboratorio ludico-creativo "Il naso rosso di Rudolph", dove i bambini potranno cimentarsi con la tecnica del collage.

Sempre giovedì 2 gennaio, dalle 10 alle 12, sarà possibile partecipare a una visita guidata al Santuario della Madonna delle Penne, in cima al promontorio di Capo Mele, con partenza delle navette dalla centralissima Piazza Preve. Venerdì 3 gennaio, dalle 10 alle 12, si potrà invece visitare la chiesa di San Matteo e salire in cima al campanile della parrocchia, luoghi incantevoli da cui si gode una splendida vista sul golfo, sull'Isola Gallinara e, nelle giornate terse, sull'Isola d'Elba e la Corsica. Per entrambe le visite è richiesta la prenotazione presso il negozio Giocolandia o ai numeri 347-1323586 oppure 0182-690018.

Venerdì 3 gennaio, alle 16, presso il Centro Civico Semur, si terrà il consueto pomeriggio di cinema per bambini, con la proiezione di un cartone animato, un intrattenimento per tutta la famiglia.

Sempre venerdì 3 gennaio, alle 18, la biblioteca ospiterà il noto scrittore Gianni Oliva, già Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, per la presentazione del libro "Il Pendio dei Noci".

Sabato 4 gennaio, alle 15, presso il salone delle Opere Parrocchiali, si terrà una tombolata con tè caldo aperta a tutti, per trascorrere un pomeriggio in compagnia.

La musica tornerà protagonista sabato 4 gennaio, alle 21, nell'Oratorio di Santa Maria Maddalena, con il Gran Concerto di Natale del Coro dell'Unitre di Albenga, che intratterrà il pubblico con un repertorio che spazia dalla musica classica ai canti della tradizione e alle arie d'opera.

Il 5 gennaio torna il “Cimento invernale di nuoto”. Il tradizionale tuffo si terrà alle 11 presso la Scuola Vela Aquilia e vedrà la partecipazione di “professionisti del cimento” provenienti da tutta la Liguria e dal nord Italia. Gli ardimentosi e impavidi tuffatori si metteranno alla prova affrontando il mare d'inverno per un bagno di pochi secondi o, per i più allenati, di una decina di minuti, con la speranza di un buon auspicio per il nuovo anno.

Domenica 5 gennaio, in Piazza Mazzini, si terrà il gran finale degli spettacoli all'aperto per i bambini, fiore all'occhiello degli eventi natalizi di quest'anno. "Christmas Circus" proporrà un vero circo a tema natalizio con Fortunello, Marbella, Mirtilla e Clorofilla, che si esibiranno in gag, numeri di equilibrismo e prestidigitazione, camminatori sul filo a 7 metri di altezza e molto altro. Gli spettacoli si terranno alle 16 e alle 17.30, con tanta magia per tutta la famiglia.

Il 6 gennaio al mattino le Befane percorreranno le vie del centro con il loro carico di dolcezze, distribuendo caramelle e cioccolatini (per i buoni) e carbone (per i cattivi) sul molo centrale e nelle piazzette adiacenti. Al pomeriggio, alle 16, presso il Centro Civico Semur, si terrà l'ultimo appuntamento con il cinema per bambini, con la proiezione di un cartone animato.

"Il programma di quest'anno, pensato per soddisfare gli interessi di tutte le età e i gusti più diversi, spaziando dalla musica, alla letteratura, al teatro, al cinema, all'intrattenimento, alla scienza e alla cultura, mette in vetrina i nostri tesori artistici e paesaggistici. Protagonisti assoluti sono i bambini e i ragazzi, che avranno ogni giorno un intrattenimento diverso e avvincente. Quattro giornate di cinema pomeridiano, laboratori ludico-artistici, sette spettacoli dal vivo pomeridiani gratuiti, un piccolo circo dedicato a loro, acrobati, giocolieri, clown, mangiafuoco, intrattenimenti a tema natalizio e molto altro" - commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni.

"Anche durante tutte le vacanze di Natale, a Laigueglia non c'è mai tempo per annoiarsi", conclude Chirivì.