Arboscello (Pd): "Oltre al danno, anche la beffa. Il governo di centrodestra aumenta i pedaggi autostradali nel silenzio assordante della giunta Bucci"

"L’aumento dei pedaggi autostradali concessi dal Ministero dei Trasporti ad Aspi non è ammissibile e accettabile. Ogni giorno chi viaggia sulle autostrade liguri sa quando parte ma non sa quando arriva, costretto a continui cambi di carreggiata, code estenuanti e cantieri infiniti". Così commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello rispetto ai rincari dei pedaggi autostradali.

"Con una rete autostradale in cui i tempi di percorrenza spesso superano quelli della viabilità ordinaria. In Liguria i disagi per gli utenti sono maggiori rispetto ad altre reti autostradali e non è pensabile prevedere pedaggi più alti: oltre il danno, la beffa. Una beffa a firma Salvini e Rixi, nel silenzio assordante del presidente Bucci e dell’assessore alle infrastrutture Giampedrone".

"La giunta intervenga e fermi i rincari per la rete autostradale ligure, i cittadini non solo non dovrebbero subire gli aumenti, ma non dovrebbero neanche pagare il pedaggio. Lo abbiamo già chiesto per l’autostrada A6, lo chiediamo per tutte le altre tratte", conclude Arboscello.