Savona, di nuovo vandalizzata la targa del circolo Pd di via Milano, a Villapiana

Non è prima volta che il circolo Pd di Villapiana viene preso di mira A settembre era stata vandalizzata la targa in ceramica. La targa era stata sostituita con una in metallo, più resistente e fissata al muro.

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2024, il Circolo del Partito Democratico di Villapiana a Savona è stato di nuovo preso di mira da un atto vandalico. La targa è stata divelta e buttata in un cestino. Un fatto che, dopo la distruzione della la targa in ceramica, difficilmente può lasciare dubbi sul fatto che non si tratti di un gesto intenzionale e voluto.

Il segretario del circolo, Luca Burlando, ha manifestato profonda preoccupazione per quanto accaduto: “Questo secondo attacco non colpisce solo la nostra sede, ma l’intera comunità democratica. Non ci faremo intimidire: continueremo a difendere il dialogo e la libertà di espressione con fermezza”. Burlando ha poi sottolineato l’importanza di una reazione condivisa: “Serve una risposta ferma e coesa da parte di tutta la nostra comunità. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e dimostrare che simili atti non riusciranno a dividere né a intimidire chi crede nei valori democratici”.

“Non è solo una questione di danno materiale – ha concluso Burlando – ma un’offesa simbolica ai valori di democrazia e civile convivenza. Andremo avanti con determinazione, ancora più motivati a proseguire il nostro impegno sul territorio”.

"Un atto vergognoso -. dice il presidente del Consiglio comunale di Savona Franco Lirosi – e che purtroppo non succede per la prima volta. La nuova targa era in metallo, affissa al muro con delle viti, difficile da staccare; questo fa pensare ad un gesto premeditato, probabilmente come il primo di qualche mese fa".

"Per la seconda volta in pochi mesi la targa del circolo del PD di Villapiana è stata danneggiata - dicono la Segreteria provinciale del Partito Democratico e la Segreteria comunale di Savona del Partito Democratico - in questo caso rimossa e gettata nell'immondizia. Purtroppo occorre constatare che episodi di questo genere stanno diventando sempre più frequenti. I partiti sono lo strumento più importante di partecipazione dei cittadini alla vita democratica del nostro Paese: vandalizzarne le sedi territoriali è un atto di disprezzo rivolto contro la democrazia, il pluralismo e il libero confronto delle idee, non solo contro il partito che nel caso particolare è vittima dell'atto".

"Esprimiamo la nostra massima solidarietà agli iscritti del circolo PD di Villapiana - concludono - certi che questa triste vicenda non scalfirà minimamente la loro voglia di lavorare al servizio della comunità, e auspichiamo che si riesca a risalire ai responsabili di questo gesto".